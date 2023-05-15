Франция вскоре передаст Украине бронемашины и легкие танки

В ближайшие недели Франция передаст нескольким украинским батальонам десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC. Об этом говорится в совместной декларации Украины и Франции по итогам встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, которую опубликовала пресс-служба ОПУ.

"Военная поддержка, которую оказывает Франция с начала войны, чтобы дать Украине возможность защитить себя, продолжится, поскольку готовятся новые военные пакеты с постоянным учетом наиболее насущных и неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности.

В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC" , - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в ОПУ, "Франция сосредоточила свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России".

Также отмечается, что Франция принимает активное участие в мероприятиях ЕС и НАТО по подготовке украинских военных.