Победное единство: Григорий Козловский рассказал о спортивно-военной синергии

Не далее как месяц назад, 20 апреля в мире отмечали День благодарности волонтерам. Сказать, что украинские волонтеры делают колоссальный вклад на пути к победе над преступной путинской Россией - ничего не сказать. За более чем год полномасштабной войны эти люди стали настоящими супергероями, которые прилагают невероятные усилия для того, чтобы обеспечить помощь не только героичным украинским воинам, но и рядовым гражданам.

К слову, в этом контексте уместно напомнить, что по итогам 2022-го журнал Time назвал «Человеком года» президента Владимира Зеленского и отдельно «украинский дух». В сопроводительном комментарии к номинации, среди прочего, было указано, что «мужество и благородство может быть столь же заразным, как и страх». Действительно, чего-чего, а мужества и благородства украинцам не занимать. Однако за этими казалось бы пафосно-абстрактными констатациями стоят конкретные имена и дела, которые не просто можно - нужно фиксировать для поствоенной истории.

Лечебный воздух для защитников

За все время пресловутой путинской «спецоперации» Западная Украина считалась таким себе островком сравнительного спокойствия. Собственно, этот негласный статус данного региона позволял неравнодушным людям задействовать всевозможные механизмы с тем, чтобы обустраивать тут максимально прочную тыловую поддержку нашим воинам.

К примеру, известный львовский бизнесмен и меценат, почетный президент ФК «Рух» Григорий Козловский совместно с благотворительной организацией «Рух в майбутнє» сделали упор на лечении и реабилитации украинских защитников. Этот «руховский» тандем обеспечил военный госпиталь Львова наркозо-дыхательным аппаратом и нейрохирургическим микроскопом. Стоимость этих двух без преувеличения жизненно необходимых медицинских приборов составляет ни много- ни мало - порядка четырех миллионов гривен.

Григорий Козловский передал оборудование госпиталю во Львове

Футбольное сообщество вместе с военным

Весьма и весьма важно отметить, что Григорию Козловскому в его конгломерации с фондом «Рух в майбутнє» удалось собрать эти средства благодаря вкладам неравнодушных людей, среди которых - немало представителей футбольного сообщества, к которому, как известно, непосредственно причастен бизнесмен. В частности, свою лепту в госпитальную помощь внесли Александр Шевченко, Мирон Маркевич, Дмитрий Поворознюк, Игорь Дедишин, Виктор Вацко и многие другие.

«Рады, потому что уже видим плоды нашей работы. Эти аппараты спасут много жизней и очень помогают врачам в их нелегкой работе. Мы должны ежедневно, ежечасно и ежеминутно помнить, что у нас в Украине идет война и только вместе, совместными усилиями, мы сможем победить» , - говорит соучредитель «Руха в майбутнє» Олег Шпур.

В свою очередь Григорий Козловский отмечает: «Этой акцией с поставкой важных медицинских аппаратов военному госпиталю мы хотим наглядно показать, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране. Это наш вклад в будущую победу».

Подчеркнув, что «футбольная семья также живет проблемами страны», Григорий Козловский констатировал, что спортсмены «помогали и будут помогать нашим славным воинам бороться с той нечистью, которая напала на Украину».

«Мы непременно проведем «матч победы» над оккупантами и такой день уже не за горами» , - лаконично, но предельно метко подытожил бизнесмен.

А вышеупомянутый соучредитель «Руха в майбутнє» Олег Шпур добавил, что помимо помощи военным госпиталям, фонд еще занимается всесторонней поддержкой детей-беженцев.

Оптимизм меценатов - тоже лекарство

Если останавливаться конкретно на защитниках, то с тем, чтобы картинка, скажем так, горизонтальной поддержки ВСУ не была абстрактной, хочется привести конкретные и персонифицированные примеры. Так, вот раненый боец полка «Азов» Кшиштоф Мушак проходит полную реабилитацию на базе футбольного клуба «Рух», что является лишним свидетельством единства борьбы с оккупантами всех уголков страны, а также всех сфер ее жизнедеятельности. Президент ФК «Рух» Григорий Козловский, узнав о проблемах нашего героя-защитника, не задумываясь, предложил ему воспользоваться услугами клубного медицинского центра.

Григорий Козловский и Кшиштоф Мушак

Контрактура на ноге достаточно сильная, нервы повреждены, поэтому врачи прогнозируют продолжительность восстановления от одного года до трех лет. Врачи «Украинской спортивной клиники» (УСК) разработали для Кшиштофа Мушака индивидуальную программу лечения. «Мы оказываем качественную высококвалифицированную медицинскую помощь не только спортсменам, но и любому, кто в ней нуждается.

Кстати, военные немного похожи на спортсменов - силой и волей к победе. У Кшиштофа травма тяжелая, но перспектива вернуть функцию раненой ноги действительно существует. Это долгосрочная программа, пройдет несколько курсов лечения, во время которых мы сможем значительно восстановить функцию ноги», - отметил гендиректор УСК Олег Касатка. А Григорий Козловский резюмировал на оптимистичной ноте: «Думаю, через год мы с Кшиштофом еще сыграем футбол».

Обстановка имеет значение

Как после любого футбольного матча априори необходим пусть непродолжительный, но отдых, так и после интенсивного лечения крайне важной компонентой является реабилитация. И, возвращаясь к теме, западноукраинского форпоста, отметим, что недавно во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы, где лечат защитников и защитниц Украины, полностью обновили реабилитационное отделение.

Капитальный ремонт стал возможен благодаря донорам из разных стран: Польши, Австрии и, конечно же, нашей с вами страны. Свой весомый взнос в это благое дело сделал и меценат Григорий Козловский со своей семьей. Они финансово способствовали капитальному обновлению одной из палат, сделав ее в своем роде уникальной. В палате есть современное оборудование, а также весьма симпатичный интерьер с тематическим муралом на футбольную тематику и аббревиатурой ФК «Рух».

«Именно эта палата наиболее функциональна и больше других наполнена инвентарем. Кроме всего прочего, здесь есть и кондиционирование, и очистка воздуха, и совершенно новая мебель. Мы очень благодарим семью господина Козловского и всех-всех доноров» , - говорит глава Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк.

В свою очередь Григорий Козловский констатировал, что он и его семья «всегда отзываются на инициативы, которые помогают приближать величайшую Победу и способствовать изгнанию орков с нашей земли». Григорий Козловский, подчеркивая, что помощь больницам и госпиталям сейчас один из его ключевых приоритетов, подытоживает: «Мы сознательно наполнили эту палату еще и спортивной тематикой. Футбольные муралы на стенах должны вдохновлять людей на позитивный и жизнеутверждающий настрой. Таким образом, стараемся зарядить наших защитников и защитниц оптимизмом».

Меценат Григорий Козловский со своей семьей сделали капитальный ремонт в одной из палат военного госпиталя во Львове

Важно отметить, что всего было восстановлено около 700 квадратных метров реабилитационного отделения на базе госпиталя.

«Теперь наши пациенты, защитники, которые нуждаются в высококвалифицированном лечении, будут находиться в действительно хороших условиях, и это на 100% помогает более быстрому выздоровлению» , - акцентирует Максим Прикупенко, директор Львовского областного госпиталя ветеранов войн и репрессированных.

Впрочем, на этом проект не останавливается. Команда местных бизнесменов и меценатов одним из «двигателей» которой является Григорий Козловский, будет работать над тем, чтобы вскоре открыть на Львовщине современный центр, где военные и гражданские смогут получать необходимую помощь в виде психореабилитации, пластической хирургии, лечения ожоговых травм и протезирования.