Британия предоставит Украине ударные БПЛА большой дальности и ракеты ПВО

Великобритания отправит Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.﻿ Об этом заявило британское правительство в понедельник после того, как президент Владимир Зеленский прибыл в страну на переговоры с премьер-министром Риши Сунаком, сообщает Украинская правда.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и новых беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км" , – говорится в заявлении правительства, которое приводит агентство Reuters.

"Все это будет доставлено в течение ближайших месяцев, поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению" , - сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.