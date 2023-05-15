Фирташ получил подозрение, у руководителей его фирм обыски, - источники

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сегодня сообщили о подозрении олигарху Дмитрию Фирташу.﻿ Об этом, со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

Как сообщают наши источники, СБУ и БЭБ сегодня вручают подозрения Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний. С утра проходят обыски у руководителей фирм олигарха ("РГК", "Йе энергия") и облгазов.

Так, правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа.

По данным наших источников, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд гривен.

Напомним, в феврале ГБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Игорю Насалику в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа в пользу олигарха Фирташа. Речь идет о сумме 1,5 млрд гриве