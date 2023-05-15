Британия летом начнет обучать украинских пилотов

Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.﻿ Об этом говорится в заявлении британского правительства в понедельник, сообщает Европейская правда.

На Даунинг-стрит напомнили, что в феврале премьер-министр Риши Сунак объявил, что Великобритания разработает новую программу обучения украинских пилотов.

Это будет сделано, чтобы поддержать усилия Украины по созданию новых украинских военно-воздушных сил, оснащенных истребителями F-16, которые соответствуют стандартам НАТО.

"Этим летом мы начнем начальный этап обучения украинских пилотов базовой подготовке. Мы адаптируем программу, которую используют британские пилоты, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов" , – сказано в заявлении британского правительства.

Как указано, эта подготовка идет рядом с усилиями Великобритании, направленными на сотрудничество с другими странами по предоставлению Украине истребителей F-16, которые Украина выбрала для себя как лучшие.