Британия не будет отправлять истребители Украине: не имеет F-16, в которых заинтересован Киев

Великобритания не планирует отправлять истребители в Украину после того, как украинские военные заявили, что предпочитают использовать истребители F-16, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает The Guardian.

На вопрос, отправит ли Британия истребители в Украину, пресс-секретарь сказал, что нет.

"Мы не планируем этого делать. Украинцы приняли решение тренировать своих пилотов на F-16, и вы знаете, что Королевские военно-воздушные силы не используют эти самолеты" , – сказал он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили на встрече в понедельник в резиденции Чекерс формирование так называемой "коалиции истребителей".

Сунак отметил, что Британия будет готова помочь научить украинских пилотов пользоваться западными истребителями "относительно скоро". Но, по его словам, именно поставки истребителей являются "непростой задачей".

В день визита Зеленского Лондон анонсировал, что летом начнет обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами над возможным предоставлением истребителей F-16 Украине.