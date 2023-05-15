Столтенберг: Вступление Украины в НАТО возможно только после победы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет "смысла обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса", если она не победит в войне "как суверенная независимая нация в Европе", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Guardian.

На саммите демократии в Копенгагене Йенс Столтенберг дал интервью одному из своих предшественников во главе НАТО Андерсу Фог Расмуссену.

По его словам, союзники по НАТО, когда встретятся в июле на саммите, пришлют очень четкое сообщение о поддержке Украины, и это будет проявляться разными способами.

"Когда дело доходит до членства, я ожидаю, что союзники по НАТО скажут, что Украина станет членом альянса. Об этом было сказано несколько раз. Украина имеет право выбирать свой путь. Не Москва решает, что может сделать Украина, а Украина. И именно союзники по НАТО решают вопрос о членстве... и, конечно, двери НАТО остаются открытыми" , – подчеркнул Столтенберг.

Он также выразил надежду, что на саммите согласуют многолетнюю программу для Украины, которая будет предусматривать помощь Украине в переходе от стандартов, доктрин и оборудования советских времен к стандартным доктринам и оборудованию НАТО.

"И, конечно, это также помогает им двигаться к членству в НАТО. Я также твердо верю, что все союзники скажут, что, конечно, самой актуальной задачей сейчас является обеспечение победы Украины" – сказал генсек.

"Потому что только если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса" , – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять "положительное политическое решение" по заявке Киева на членство в Альянсе на июльском саммите в Вильнюсе.

Заявление президента прозвучало в то время, когда он находится в турне по европейским столицам. Президент посетил Рим, Берлин, Париж и в понедельник посетил Лондон.

С лидерами Италии, Франции и Германии Зеленский принял декларации о поддержке движения Украины к членству в НАТО.