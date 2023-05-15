ГНСУ: Россия сократила количество своих войск в Беларуси в разы

На территории Беларуси существенно уменьшилось количество российских войск — они проходят там подготовку, после чего РФ опрокидывает подразделения на Восток Украины для пополнения рядов российской армии, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, на 15 мая ситуация на северной границе остается полностью контролируемой. Не замечено, чтобы РФ формировала группировку, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину с севера.

"По нашим данным, на территории соседней страны находятся около 2,5 тыс. военнослужащих РФ, что, как правило, вовлечено в подготовку или к учениям на полигонах Беларуси" , — отметил Демченко.

Он добавил, что Беларусь не прекращает поддержку агрессора, предоставляя войскам РФ свою инфраструктуру, базы, воздушное пространство.

"Но и количество военнослужащих сейчас значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Как мы ранее сообщали, количество российских военных в Беларуси могло достигать и 10-11 тыс. человек одномоментно" , — подчеркнул Демченко.

По данным ГНСУ, обычно подготовленные на территории Беларуси подразделения российских военных возвращаются в РФ. А дальше их могут перебрасывать на Восток Украины, где проходят полномасштабные бои для пополнения сил оккупантов.

Демченко уточнил, что в последнее время РФ больше выводит подразделения из Беларуси, чем заводит туда: замены выведенных сил "фактически не происходит".

Как сообщалось, в Министерстве обороны Беларуси заявили, что некоторые танковые взводы армии республики якобы "усиливают государственную границу".