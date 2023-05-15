Министр обороны Польши сообщил о прибытии в страну первых HIMARS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник, 15 мая, сообщил о прибытии в страну первых установок ﻿HIMARS, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает PAP.

Об этом он заявил во время выступления на военном аэродроме в варшавском аэропорту Окенце.

"Первые американские пусковые установки HIMARS уже в Польше, они поступят в 16-ю механизированную дивизию. Я также оптимистично настроен на следующий контракт на эти пусковые установки, я провел переговоры с производителем и министром обороны США" , - рассказал Блащак.

Напомним, в феврале США одобрили продажу Польши американских РСЗО HIMARS.

В Штатах также отмечали, что планируют создать учебный центр в Европе, чтобы обучать союзников по НАТО использованию HIMARS.