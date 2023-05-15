Я жив и здоров: Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

92-летний американский миллиардер Джордж Сорос лично опроверг слухи о его смерти от сердечного приступа, сообщает Деловая столица.

Об этом Сорос заявил на своей Twitter-странице.

"Слухи о том, что у меня случился сердечный приступ, полностью ложны. Я жив и здоров" , – написал он.

Отметим, 92-летнего миллиардера и филантропа "хоронят" не впервые. До этого подобные сообщения появлялись в 2013 году. Тогда ряд авторитетных изданий даже опубликовали его некролог, после чего им пришлось извиняться.