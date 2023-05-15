Не только Storm Shadow: Британия передаст Украине ракеты для ПВО
Великобритания, кроме крылатых ракет, Storm Shadow передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны и вооруженных беспилотников, сообщает РБК-Украина.
О передаче нового вооружения стало известно во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию в понедельник, 15 мая.
" Великобритания пришлет в Украину сотни ракет противовоздушной обороны и вооруженных беспилотников в дополнение к крылатым ракетам Storm Shadow, о которых было объявлено на прошлой неделе ", - говорится в сообщении издания.
Напомним, Британия передала Украине ракеты Storm Shadow, которые способны бить по целям на расстоянии более 250 км.
После этого в российском МИДе заявили, что расценивают это решение как враждебный шаг Лондона, "нацеленный на дальнейшую накачку Украины вооружениями, и ведущий к серьезной эскалации обстановки".
Кроме того, Великобритания передаст Украине ударные дроны с радиусом действия более 200 км.