Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

За сутки российские оккупанты продолжили сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 15 мая.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – произошло 37 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области, применив ЗРК С-300. Кроме того, нанес 38 авиационных ударов и совершил более 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Елино, Муравьи Черниговской области; Волковка, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Эти сутки вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Дружба, Северное, Петровка, Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке, обстрелял Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы н.п. Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по н.п. Свободное поле Донецкой области, Малая Токмачка Запорожской области и Станислав Херсонской области. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также состав боеприпасов оккупантов.