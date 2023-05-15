Шольц: Некоторые страны видят "двойные стандарты Запада" по войне в Украине

Некоторые страны видят "двойные стандарты Запада" по поводу войны в Украине. Именно поэтому они воздержались от призыва России прекратить вторжение в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет CNN.

Он напомнил, что Индия, Южная Африка и Вьетнам воздержались от призыва России прекратить вторжение в Украину на Генеральной Ассамблее ООН в феврале. Это связано с тем, что они "борются с неравным применением" западных "принципов".

"Они ожидают представительства на равных условиях и прекращения двойных стандартов Запада" , – сказал Шольц.

Он также отметил, что эти требования необходимо рассмотреть, если Запад хочет "поощрить" страны Азии, Африки и Америки "присоединиться к нам в построении и защите стабильного мирового порядка".

Канцлер Германии заявил, что G7 нужно сделать все необходимое для создания "безопасных и устойчивых экономик, основанных на партнерстве с Глобальным Югом".

"Я также остаюсь лично преданным работе над созданием более инклюзивного, более справедливого мирового порядка, особенно когда речь идет о соседнем континенте - Африке" , - сказал Шольц.

Напомним, ранее в марте в Индии заявили о необходимости самообеспечения вооружением на фоне войны в Украине.

Также сообщалось, что недавно США доставили в Индию свой самый передовой истребитель F-35 вместе с F-16. Таким образом, Вашингтон склоняет страну к тому, чтобы она перестала покупать оружие у РФ.