СМИ: Венгрия заблокировала выделение нового транша ЕС для Украины

Венгрия сегодня заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ANSA.

По данным источника издания, сумма транша составляет 500 миллионов евро и должна была быть выделена в следующий понедельник, 22 мая.

Будапешт, как сообщается, потребовал "гарантий" того, что Европейский фонд мира сохранит свой "глобальный" горизонт в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.

ЕФМ возмещает государствам-членам - обычно в размере 50%, но фиксированного стандарта не существует, - которые предоставили Украине военное снаряжение.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пригрозил, что Будапешт будет блокировать новые санкции ЕС против России, пока Киев не исключит венгерский OTP Банк из спонсоров войны.

Добавим, что в начале мая Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.