Данилов о мобилизации в РФ: любой ход Путина усугубляет его позицию
Российская Федерация не достигла поставленных целей на войне в Украине и потому заставляет людей идти дальше, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.
"В России продолжается вторая волна скрытой мобилизации: принуждение к подписанию контрактов, формирование так называемых национальных батальонов, реклама минубийства РФ. Поставленные результаты не достигнуты", - написал Данилов.
Он напомнил, что Кремль стоит перед выбором между необходимостью объявления мобилизации и угрозой внутреннего недовольства.
"Тенденция необратимого характера – любой ход Путина ухудшает его позицию", – считает секретарь СНБО.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ, упростивший получение гражданства иностранцам за прохождение военной службы в ВС РФ.
Напомним, 10 мая Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военное собрание. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года – как раз накануне полномасштабного вторжения.