У Фирташа отреагировали на подозрение и обыски

Группа компаний Дмитрия Фирташа опровергает все обвинения в адрес своих топ-менеджеров и олигарха, сообщает РБК-Украина.

Об этом сказано в заявлении Group DF.

"Серия обысков на предприятиях Группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют под собой юридической основы" , - сказано в заявлении.

При этом в Group DF отмечают, что адвокаты будут отстаивать интересы Фирташа и топ-менеджеров в украинских и международных судах.

Напомним, сегодня, 15 мая, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении олигарху Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний

Их подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины в размере 18 млрд гривен.