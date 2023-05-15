СМИ: Украина получила ЗРК SAMP-T от Франции и Италии

Украина получила зенитный ракетный комплекс дальнего действия SAMP-T, которую обещали вместе передать Франция и Италия, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет La Stampa.

"В Украину прибыл французско-итальянский зенитно-ракетный комплекс, его обслуживанием будут заниматься 20 местных специалистов" , – говорится в сообщении.

Следует отметить, что ранее в СМИ появлялась информация о возможной задержке в передаче зенитного ракетного комплекса дальнего действия SAMP-T.

До этого было известно, что система противовоздушной обороны Samp-T будет доставлена в Украину весной 2023 года.

В феврале премьер Италии Джорджия Мелони подтвердила отправку Украине систем SAMP-T вместе с Францией.