ISW: Пригожин в безопасности, пока "Вагнер" на передовой

Попытки основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сотрудничать с украинской разведкой, о чем сообщила газета WP, были скорее элементом его вражды с Минобороны РФ, чем атакой на президента Владимира Путина, считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В ISW напомнили, что по его оценкам от 12 марта Пригожин конкурирует с российским МО за благосклонность Путина, хотя и при этом смог нечаянно обеспокоить российского президента своими военно-политическими амбициями.

В институте считают, что потенциальные контакты Пригожина с ГУР вряд ли побудят Кремль к его устранению в ближайшей перспективе.

"Контакты Пригожина с украинской разведкой, вероятно, были частью усилий, направленных на то, чтобы завоевать расположение Путина благодаря быстрой победе "Вагнера" в Бахмуте и нанести ущерб российским регулярным войскам на фоне закулисного противостояния с ними.

Недавно Пригожин отказался от своих комментариев от 9 мая, которые косвенно высмеивали Путина, что дополнительно свидетельствует о том, что он осознает свою зависимость от Путина и не намерен противостоять ему.

Эти обвинения (в контактах с ГУР – ред.) вряд ли заставят Кремль устранить Пригожина в ближайшей перспективе, но могут способствовать усилиям по его дискредитации. Кремль, вероятно, подозревает или знает о связях Пригожина с украинской разведкой и, вероятно, не был застигнут врасплох сообщением WP и утечкой документов американской разведки" , - утверждают в ISW.

В Институте напомнили, что российские чиновники угрожали Пригожину государственной изменой, если он не прекратит шантажировать Минобороны с требованиями выдать "Вагнеру" большее количество боеприпасов, угрожая вывести войска из Бахмута.

В институте также отметили, что неназванные источники в Кремле сообщили, что Администрация президента РФ готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать Пригожину, пока силы "Вагнера" находятся на передовой.