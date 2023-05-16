Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о передаче Украине ракет, дальность которых "позволяет сопротивляться". Об этом он сообщил в интервью телеканалу TF1, сообщает Европейская правда.
Макрон отметил, что Франция уже поставила Украине много вооружения, в частности самоходные артиллерийские установки Caesar, боеприпасы и бронетехнику.
Французский президент добавил, что "новые боеприпасы" будут отправлены в Украину.
"Мы не ведем войну с Россией, мы помогаем Украине противостоять российскому агрессору. Это означает, что мы не поставляем оружие, которое может попасть на российскую землю или атаковать Россию", – сказал он.
Он не рассказал детали о вооружении для Украины, отметив лишь, в частности, что Франция отправит ракеты, дальность действия которых "позволит Украине сопротивляться".