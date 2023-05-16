ПВО сбила все ракеты и дроны россиян над Украиной, в частности − 6 "Кинжалов"

Российские захватчики ночью 16 мая атаковали Украину 18 ракетами различных типов и беспилотниками "Шахед" − все вражеские цели защитники сбили. Об этом сообщил﻿ главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

"Около 03:30 16 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования.

С шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" − с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины" , - сообщил главком ВСУ.

Кроме того, в ночь на 16 мая россияне атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводили воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня − "Орлан-10", "SuperCam".

Эти вражеские цели также все уничтожили.

Командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук добавил, что тактическая авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по позициям оккупантов. В частности, в течение суток 15 мая и на начало суток 16 мая защитники совершили более 20 групповых авиаударов