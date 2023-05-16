Глава Верховного суда попался на взятке в 3 млн долларов

Антикоррупционные органы задержали﻿ главу украинского Верховного Суда Всеволода Князева при получении взятки.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задокументировали получение взятки в порядка 3 миллиона долларов главой Верховного Суда.

Князев задержан. Продолжаются следственные действия.

По информации источников ZN.UA﻿ в НАБУ, обыски проходят у еще 18 судей ВС Украины, а Князев получал деньги от людей, которые действовали в интересах олигарха Константина Жеваго.

НАБУ подтвердило, что разоблачена "масштабная коррупция в Верховном Суде", а именно схема по получению неправомерной выгоды руководством и судьями ВС.

Детали в бюро пообещали предоставить позже, но уже показали фото денег.

В Верховном Суде сообщили, что в связи с событиями, происходящими вокруг Князева, 16 мая состоится внеочередное заседание Пленума ВС.

Напомним, Всеволод Князев является главой Верховного Суда с 1 декабря 2021 года. 25 мая ему исполнится 44 года.

В феврале Князев заявил, что критические высказывания заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова относительно кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия в ноябре 2022 года могли навредить судебной реформе.

Смирнов ответил, что критика в сторону кандидатов звучала не только от него, но и от антикоррупционных организаций.