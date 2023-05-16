Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 520 солдат РФ и 13 вражеских артсистем

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла почти 200 000 военных, 3 762 танка, 3 150 артиллерийских систем и 7 348 ББМ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 199 980 (+520) человек ликвидировано,

танков − 3 762 (+3) ед,

боевых бронированных машин − 7 348 (+12) ед,

артиллерийских систем − 3 150 (+13) ед,

РСЗО − 562 (+0) ед,

средств ПВО − 316 (+0) ед,

самолетов − 308 (+0) ед,

вертолетов − 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 732 (+12) ед,

крылатых ракет − 973 (+0) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 048 (+14) ед,

специальной техники − 410 (+3) ед.

Данные уточняются.