Разведка Британии сообщила о тактических успехах ВСУ в Бахмуте

Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска к югу от Бахмута и северо-западнее города, что позволило возобновить линию поставок﻿. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter, сообщает Деловая столица.

Как отмечается в сводке, войска группы "Вагнера" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.

По данным британской разведки, помимо продвижения к югу от города, украинские атаки оттеснили российскую линию фронта к северо-западу от города. Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506.

"Украина сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец — Донбасс, превратив водный путь в преграду в составе глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр" , — отмечают в Минобороны Британии.