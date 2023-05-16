СМИ раскрыли, какие дальнобойные дроны Британия готовит для Украины

Великобритания пришлет Украине сотни дронов-камикадзе, изготовленных на заказ, для поддержки Киева на поле боя.﻿ Об этом, со ссылкой на британское издание The Telegraph, сообщает Украинская правда.

Согласно публикации, речь идет о беспилотниках-камикадзе с дальностью полета более 125 миль (более 200 километров), что более чем вдвое превышает дальность установок HIMARS, которые успешно применяет украинская армия.

Британия предоставит Украине ударные беспилотники большой дальности и ракеты ПВО

Источники в оборонном ведомстве Британии признали, что это беспилотники-камикадзе, "основной задачей которых является транспортировка боеприпасов".

"Они были быстро разработаны и адаптированы за значительно меньшие средства, чем другие" , – заявили собеседники издания, добавив, что "дроны имеют эффект, сравнимый с артиллерийским снарядом".

Источник сообщил, что секретность поставки объясняют коммерческой тайной, поскольку беспилотники все еще находятся на поздних стадиях закупок.

"Они будут доставлены в ближайшие месяцы" , – добавил собеседник издания.

Ранее в этом году компания QinetiQ из Хэмпшира работала совместно с министерством обороны Британии над программой беспилотников, чтобы "предоставить рекомендации по беспилотным авиационным системам, которые могут быть быстро развернуты украинскими военными", пишет издание.

По данным QinetiQ, один из тестовых проектов включал 3D-печать дельтаобразного крыла "камикадзе". Не было никаких признаков того, что речь шла об оружии для Украины.

В феврале глава британского правительства Риши Сунак пообещал, что Великобритания предоставит Киеву средства большей дальности, которые "подорвут способность России постоянно атаковать гражданскую и критически важную национальную инфраструктуру Украины и помогут уменьшить давление на украинскую линию фронта".

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Британию.

На фоне визита Зеленского британское правительство объявило о предоставлении Украине сотен ударных беспилотников большой дальности и ракет противовоздушной обороны.