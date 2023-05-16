Ночная атака по Украине стоила РФ минимум 120 млн долларов

В ночь на 16 мая Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине минимум 119,08 млн долл. Об этом свидетельствуют расчеты согласно данным Командования воздушных сил.

9 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется);

6 ударных БПЛА Shahed-136/131;

3 БПЛА "Орлан", SuperCam.

По данным Forbes, ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных снарядов ночью составляет 58,5 млн долл.

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл, общая стоимость 6 пусков - 60 млн долл.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. В среднем, 6 таких БПЛА стоили 280 тыс долл.

Российский беспилотник "Орлан-10" стоит, по оценке Генштаба, 100 тыс долл. Данных по цене беспилотника SuperCam в открытых источниках нет, поэтому допустим, что она близка к цене БПЛА "Орлан-10". Следовательно, 3 дрона стоили 300 тыс долл.

Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине в ночь на 16 мая, стоили 119,08 млн долл