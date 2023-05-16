Ночная атака по Украине стоила РФ минимум 120 млн долларов
В ночь на 16 мая Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине минимум 119,08 млн долл. Об этом свидетельствуют расчеты согласно данным Командования воздушных сил.
По данным Forbes, ракета "Калибр" стоит 6,5 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных снарядов ночью составляет 58,5 млн долл.
Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл, общая стоимость 6 пусков - 60 млн долл.
Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс долл до 50 тыс долл за единицу. В среднем, 6 таких БПЛА стоили 280 тыс долл.
Российский беспилотник "Орлан-10" стоит, по оценке Генштаба, 100 тыс долл. Данных по цене беспилотника SuperCam в открытых источниках нет, поэтому допустим, что она близка к цене БПЛА "Орлан-10". Следовательно, 3 дрона стоили 300 тыс долл.
Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине в ночь на 16 мая, стоили 119,08 млн долл