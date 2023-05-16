РФ увеличила экспорт нефти до максимума после вторжения в Украину, - МЭА

Предложение российской нефти оставаться устойчивым. В апреле 2023 год экспорт достиг пика после вторжения в Украину - до 8,3 млн баррелей в сутки.﻿ Об этом, со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По оценкам МЭА, Москва не выполнила объявленное сокращение поставок на 500 тыс. баррелей в сутки в полном объеме.

По данным агентства, Россия может наращивать объемы, чтобы компенсировать упущенную выгоду. Доходы страны от экспорта нефти выросли на 1,7 млрд долларов до 15 млрд долларов в прошлом месяце, но были на 27% ниже, чем год назад, а налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.

"У России, похоже, нет проблем с поиском желающих купить свою нефть и нефтепродукты, часто за счет других членов ОПЕК+ на двухуровневом рынке, который возник после вступления в силу эмбарго" ,- отмечают в МЭА.

Агентство прогнозирует, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,2 млн баррелей в сутки в годовом исчислении в 2023 году до среднего уровня 102 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс. баррелей в сутки выше, чем в прогнозе за март.

"Восстановление спроса в Китае продолжает превосходить ожидания: в марте страна установила исторический рекорд на уровне 16 млн баррелей в сутки" , - отмечают в МЭА.

По данным агентства, падение мировых цен на нефть в течение последнего месяца произошло из-за снижения промышленной активности и более высоких процентных ставок, "что в совокупности привело к тому, что сценарии рецессии набирают обороты".

"Текущий рыночный пессимизм, однако, резко контрастирует с более жестким рыночным балансом, который мы ожидаем во второй половине года, когда ожидается, что спрос превысит предложение почти на 2 млн баррелей в сутки" , - добавили в МЭА.

Напомним, Министерство энергетики России заявило, что сокращение добычи нефти в стране в апреле почти достигло целевого уровня в 500 тысяч баррелей в сутки.