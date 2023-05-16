У Зеленского отреагировали на возобновление авиасообщения между Грузией и РФ

Грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной. Однако возобновление авиасообщения между Грузией и Россией является ошибочным решением, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"История всегда помнит тех, кто делал вид, что не замечает геноцид, нацизм и его авторов. И эта историческая память вряд ли кому-то нравится. Грузия позволила еще одной авиакомпании выполнять прямые авиарейсы в Россию. Georgian Airways, а раньше и "Азимут" , – написал Ермак.

Он напомнил, что грузинский народ постоянно демонстрирует солидарность с Украиной.

"У нас общий враг, который с 90-х годов, а затем в 2008-м убивал грузин, а с 2014 он убивает украинцев. Для наших народов этот враг экзистенциален. инку, убитых в Буче, Ирпене, Изюме, похищение детей… Некоторые, похоже, забыли трагедию в Горе" , - заявил глава ОП.

Ермак написал, что кому-то может показаться, что их война в Украине не касается, однако взаимодействие с террористами и убийцами - это нормально.

"Лочная позиция, история все расставит на свои места, люди обязательно сделают это тоже" , - подчеркнул он.

Напомним, во вторник, 16 мая, авиакомпания "Georgian Airways" получила разрешение на прямое авиасообщение с Россией.

"Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярные рейсы по направлению Тбилиси-Москва-Тбилиси. Согласно поданной авиакомпанией заявки на полеты в Госавиаагентство, с 20 мая рейсы будут выполняться семь раз в неделю" , - заявил грузинский регулятор.

Ранее сообщалось, что Грузия возобновляет прямые авиарейсы из России, запрещенные почти четыре года. Первый состоится уже на этой неделе.

Напомним, Россия 10 мая отменила запрет на прямые авиарейсы с Грузией, которые Москва вводила еще в 2019 году.

Позже власти Грузии заявили, что разрешат рейсы из Москвы тем компаниям, которые не находятся под санкциями Запада.