МИД: Украина официально присоединилась к киберцентру при НАТО

Украина официально присоединилась к Центру НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты CCDCOE, сообщает Новое время.

Об этом сообщат МИД Украины в Twitter.

Возле штаб-квартиры центра CCDCOE подняли украинский флаг.

"Сегодня в штаб-квартире Центра НАТО по вопросам сотрудничества в области киберзащиты в Таллинне официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к центру" , — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве поблагодарили страны-спонсоры CCDCOE за приглашение Украины и выражаем особую благодарность правительству Эстонии за поддержку и помощь на пути к CCDCOE НАТО.

Запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне Украина подала еще до полномасштабного вторжения — в августе 2021 года.

В марте прошлого года стало известно, что Украина присоединится к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE) как страна, участвующая в работе (contributing participant).