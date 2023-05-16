Дело Князева: судьи Верховного суда выразили ему недоверие
На внеочередном заседании пленума Верховного суда Украины 16 мая инициировали недоверие председателю суда Всеволоду Князеву, сообщает Деловая столица.
Соответствующее представление поддержали 138 из 142 судей.
Сегодня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подтвердили задержание главы Верховного суда Украины Всеволода Князева. Прокурор отметил, что в настоящее время не сообщено о подозрении ни одному лицу, но два человека уже задержаны. Открыто производство по ч. 4 ст. 368 и ч. 4. ст. 369 УКУ (получение неправомерной выгоды и предложение и обещание такой выгоды). Санкция статьи предусматривает наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.
Как сообщалось, 15 мая стало известно, что украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда Украины. Речь идет о взятках в размере 2,7 миллиона долларов.