Маляр: ВСУ освободили около 20 квадратных км в Бахмутском районе

Украинские военные освободили от оккупантов около 20 квадратных километров в Бахмутском районе, а оккупанты продвигаются в самом городе, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

В частности, она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста.

"К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников" , — написала за .

Маляр подчеркнула, что продолжаются тяжелые бои с разным результатом.

Она отметила, что украинские защитники делают максимум и даже больше.

"То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение — это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной" , — добавила она.

Маляр напомнила, что оккупанты имеют преимущество в количестве людей и вооружении. В то же время благодаря действиям украинских военных враг еще с прошлым летом не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.

По данным британской разведки, ВСУ оттеснили российские войска к югу от Бахмута и северо-западнее города, что позволило возобновить линию поставок.