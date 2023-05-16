Верховный суд прекратил полномочия Князева

На пленуме Верховного суда было поддержано досрочное прекращение полномочий председателя суда Всеволода Князева, задержанного на взятке в размере 2,7 млн долларов, сообщает Деловая столица.

Трансляция пленума прошла на Youtube-канале Верховного суда.

140 судей Верховного суда поддержали выражение недоверия, двое проголосовали против.

Напомним, на внеочередном заседании пленума Верховного суда Украины 16 мая инициировали выражение недоверия председателю суда Всеволоду Князеву. После выражения недоверия Князев потерял должность председателя ВС, но не судьи.

Полностью уволить его из судебной системы может только Высший совет правосудия.

Согласно законодательству, в случае отсутствия председателя ВС его полномочия исполняет заместитель председателя. Однако в ВС отсутствует заместитель, поэтому обязанности главы суда будет исполнять судья, который дольше всех работает в ВС. Сейчас таким судьей является секретарь пленума ВС Дмитрий Луспеник.