CNN: Запад подтверждает использование Украиной ракет Storm Shadow

Украина уже использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании, для ударов по российским целям, сообщает Европейская правда.

Об этом телеканалу CNN сообщили два чиновника США и один чиновник страны Запада, знакомые с информацией.

Источники CNN не уточнили, когда именно и по каким целям украинская сторона применила Storm Shadow. Представитель Министерства обороны Украины от комментариев отказался.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности, совместно разработанная Британией и Францией. Ее дальность стрельбы превышает 250 километров.

На прошлой неделе Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, а накануне британское правительство заявило о планах передать Украине сотни новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия с дальностью полета более 200 км.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет.