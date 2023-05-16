Сводка Генштаба: на Востоке произошло почти полсотни столкновений

На восточных направлениях за сутки произошло 44 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 16 уровня.

За эти сутки противник нанес 27 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками. Еще 2 ракеты из С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. В частности, в результате обстрела н.п. Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области, погибли и ранены гражданские лица, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено, определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси в районы ведения боевых действий.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Муравьи Черниговской области; Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи н.п. Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам н.п. Белогоровка Луганской области и Спорное, Северское и Красное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное,Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах н.п. Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торец Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы н.п. Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг нанес авиационные удары в районах н.п. Угледар и Большая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Прасковьевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по н.п. Времевка Донецкой области, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомыс и Малая Токмачка Херсонской области. Между тем, осуществил артобстрелы н.п. Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. За эти сутки наши защитники уничтожили 1 иранский ударный БпЛА "Shahed" и 2 разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 5 районов сосредоточения живой силы, 3 станции радиоэлектронной борьбы, 2 склада боеприпасов противника и 1 пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.