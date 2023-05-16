Галущенко: Украина готовит энергосистему к зиме с учетом возможных военных угроз

Украина готовит энергосистему к следующему отопительному сезону с учетом возможных военных угроз, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время заседания Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины.

В ходе встречи Галущенко проинформировал участников о ситуации в энергосистеме и о продолжении агрессором попыток атаковать украинские стратегические объекты.

По его словам, российская массированная атака дронами и ракетами в ночь на среду доказала, что противовоздушная оборона Украины "работает отлично, и это дает нам надежды на будущее".

"В то же время мы понимаем, что Россия не откажется от своих намерений и продолжит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, особенно с началом следующего отопительного сезона". Именно поэтому мы уже осуществляем подготовку к зиме, восстанавливаем то, что подверглось атакам, и усиливаем защиту наших энергетических объектов" , - отметил министр.

Он подчеркнул важность запуска обновленной линии электропередачи "Хмельницкая АЭС - Жешув", которая усилит энергетическую безопасность благодаря экспорту и импорту электроэнергии, а также рассказал о мерах подготовки к следующей зиме.

В настоящее время формируется запас оборудования, которое может понадобиться для восстановления объектов после последующих атак врага. По словам Галущенко, среди наиболее насущных потребностей сейчас - оборудование, которое поможет Украине децентрализовать генерацию, в частности, мобильные газовые турбины и газовые поршни.

Напомним, что Министерство энергетики работает над тем, чтобы энергетическая инфраструктура Украины была защищена от возможных атак Российской Федерации.

Также ранее мы писали, что для подготовки к следующему отопительному сезону Украина нуждается в единой программе возобновления генерирующих мощностей электроэнергии, пострадавших от обстрелов россиян.