САП: Председателю Верховного суда Князеву сообщено о подозрении

Председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву и его сообщнику сообщено о подозрении в подкупе, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"Руководитель САП лично сообщил о подозрении Председателю Верховного Суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды" , — говорится в сообщении.

Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).

Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высший антикоррупционный суд.

Как сообщалось, 15 мая стало известно, что украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда Украины. Речь идет о взятке в размере 2,7 миллиона долларов главе ВСУ Всеволоду Князеву.

16 мая на внеочередном заседании пленума Верховного суда судьи выразили недоверие главе ВСУ Всеволоду Князеву.

На пленуме Верховного суда было поддержано досрочное прекращение полномочий главы суда Всеволода Князева.