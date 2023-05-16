Дуда объяснил саммиту Совета Европы, что Путин не ограничится Украиной
Глава Польши Анджей Дуда призвал мир учитывать, что целью российской войны против Украины является далеко не только сама Украина, сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил в выступлении на четвертом саммите Совета Европы.
Дуда напомнил, что саммит приходится проводить в чрезвычайных обстоятельствах, когда в Европе идет война.
"К сожалению, саммит проходит во время самой большой атаки на демократию со времен падения тоталитарного режима", – пояснил он.
При этом, по мнению президента, целью РФ является не только покорение Украины.
"Планы Путина включают деконструкцию мирового порядка", – заявил президент Польши.
По его убеждению, Россия стремится создать мир нового типа.
"В этом мире демократия теряет смысл, права человека становятся фасадом, а значение имеет только голая сила", – пояснил Дуда.
Президент Польши также подчеркнул важность подписания договора о реестре убытков от агрессии, запланированного во время саммита.
"Реестр важен для того, чтобы компенсировать потери тех, то пострадал от российской агрессии", – заявил президент, выразив уверенность, что этот договор также прокладывает путь к миру.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что саммит Совета Европы должен сделать реальный шаг к компенсации за агрессию РФ.
Также президент ПАСЕ Тини Кокс в интервью отметил, что на саммите в Рейкьявике десятки стран должны присоединиться к соглашению о создании реестра нанесенного Украине ущерба, на основе которого заработает компенсационный механизм.