Зеленский: Работаем над визитами, которые принесут еще больше систем ПВО

Президент Владимир Зеленский заверил, что постоянно вместе со своей командой работает над тем, чтобы защитить небо еще большим количеством систем противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского.

"Восемнадцать из восемнадцати ракет сбито (прошлой ночью - ред.). Поэтому и работаем постоянно над визитами, которые принесут еще возможностей, еще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS".

Он также напомнил, что есть уже хорошее начало "коалиции истребителей".

"Вчера еще мы договорились в Британии с Риши (Сунаком), господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей - тренировки, самолеты, результаты. Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня поддержал господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте" , - сказал Зеленский.

Президент попросил не забывать об усилиях, которые прилагаются для получения Украиной оружия для защиты неба.