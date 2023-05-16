Британия и Нидерланды согласовали "самолетную коалицию" для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Нидерландов Марк Рютте договорились о начале работы над созданием коалиции для поставок Украине истребителей F-16, сообщает Деловая столица.

Встреча прошла в рамках саммита Совета Европы в Исландии со ссылкой на ВВС.

"Премьер-министр (Британии) и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения (пилотов) до закупки истребителей F-16" , — говорится в сообщении.

Риши Сунак также подтвердил, что поддерживает членство Украины в НАТО.

"Лидеры согласились с важностью долгосрочного оказания союзниками помощи в обеспечении безопасности Украины, чтобы гарантировать, что они смогут сдерживать будущие нападения" , — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 9 мая Марк Рютте заявил, что сейчас продолжаются интенсивные консультации с рядом европейских стран и США относительно передаче Украине истребителей F-16.

Представители Демократической партии США призвали президента Джо Байдена предоставить Украине самолеты F-16.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Киев надеется получить от партнеров около 40-50 истребителей F-16, что позволит сформировать три-четыре эскадрильи.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Британия дала согласие на обучение украинских пилотов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова в любой момент начать подготовку украинских пилотов на западных типах самолетов.