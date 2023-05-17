ISW: Пригожин пытался "замять" информацию о сотрудничестве с ГУР

Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин попытался преуменьшить информацию о своем сотрудничестве с украинской разведкой.﻿ Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Пригожин ответил на запрос СМИ об утечке отчета американской разведки, в котором говорилось, что он пытался раскрыть позиции российских обычных сил украинской разведке в обмен на уход ВСУ из Бахмута.

Пригожин заявил, что на любой войне происходят обмены, и это не секрет для воюющих сторон, пытаясь преуменьшить сообщения о своих связях с Главным управлением военной разведки Украины.

Пригожин также утверждал, что информация о позициях войск "совсем не секретна" в современной войне из-за использования спутниковых снимков. Парадоксальным образом Пригожин также попытался опровергнуть достоверность просочившихся документов американской разведки, утверждая, что младший офицер США не имел бы доступа к таким секретным документам.

Напомним, The Washington Post писали, что Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники понесут большие потери, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак. Украинская сторона на это не согласилась.

Также недавно представитель ГУР МОУ Андрей Юсов отметил, что публичный конфликт между Пригожиным из Минобороны РФ - страх перед ответственностью за неизбежное поражение России в войне.