В Конгрессе США поддержали резолюцию о спецтрибунале для РФ

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию с призывом к президенту США поддержать создание специального трибунала для наказания преступления агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.

Представляя резолюцию перед членами комитета, один из ее авторов конгрессмен-демократ Билл Китинг отметил, что она является одним из документов, которые имеют решающее значение как для внутренних, так и для международных усилий по привлечению российского правительства к ответственности за нарушение прав человека.

"Я лично считаю, что международный специальный трибунал, созданный большинством голосов Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, придает легитимности и авторитета трибуналу в этом отношении" , – сказал Китинг.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам конгрессмен-республиканец Майкл Маккол заявил, что перед принятием резолюции конгрессмены имели возможность заслушать генерального прокурора Украины Андрея Костина, а также воочию увидеть военные преступления РФ.

"Поэтому я считаю специальный трибунал уместным" , – сказал Маккол.

В резолюции конгрессмены отмечают нарушение Россией статей Устава ООН и подчеркивают, что "беспрецедентное полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину достигло критической точки, что требует немедленных и решительных действий со стороны международного сообщества".

Согласно резолюции, Палата представителей решительно осуждает полномасштабное вторжение РФ в Украину; поддерживает народ Украины в его борьбе за свободу, независимость и демократию; подчеркивает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ; считает, что существуют веские доказательства того, что отдельные лидеры РФ являются виновными в совершении преступления агрессии против Украины, и это требует надлежащего судебного решения международным сообществом; признает необходимость создания специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины; определяет соглашение между Украиной и ООН после положительного голосования Генассамблеи ООН как один из вариантов создания такого международного трибунала; и призывает президента США принять все доступные меры для поддержки создания спецтрибунала для преступлений агрессии против Украины.

Как сообщала "ЭП", в новых решениях ПАСЕ в январе впервые появились детали и очертания специального трибунала по наказанию за преступление агрессии РФ. Этот орган, что довольно символично, предложили создать в Гааге.