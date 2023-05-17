У Орбана заявили, что ЕС и НАТО стали де-факто стороной войны в Украине

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опубликовал колонку, в которой утверждает, что из-за поставок оружия Киеву ЕС и НАТО фактически стали стороной войны в Украине, сообщает Европейская правда.

Ковач опубликовал блог на сайте About Hungary под названием "Европейский Союз и НАТО де-факто стали стороной войны в Украине".

В публикации он приводит результат исследования института Századvég, приближенного к венгерскому правительству, утверждающий, что якобы решение ЕС финансировать потребности Украины в летальном вооружении и оборудовании "делает его фактической стороной российско-украинского конфликта, указывая на то, что Европейский Союз нарушил идеалы и принципы своих моральных устоев".

Ковач заявил, что финансирование поставок оружия в Украину через Европейский фонд мира знаменует собой отход ЕС от его предыдущих целей, поскольку теперь он "непосредственно поддерживает одну из сторон конфликта, подрывая его предыдущий акцент на поддержании мира на своей территории".

"Это жутко напоминает поговорку о том, что история повторяется, поскольку в то время, как остальной мир не рассматривает оружие как возможное решение большинства конфликтов, Европа, которая когда-то была отправной точкой мировых войн, снова накапливает летальное оружие" , – говорится в публикации представителя венгерского правительства.

Ковач обвинил ЕС в том, что он "дрейфует на грани войны", ставя глобальные интересы выше интересов собственного сообщества.