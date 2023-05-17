Россия стала чаще обстреливать три области – Маляр
Российские военные за последний месяц увеличили количество обстрелов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"За последний месяц враг увеличил обстрелы приграничных областей - Харьковской, Черниговской и Сумской.
За последнюю неделю в период с 8 по 16 мая 2023 года российские войска совершили 162 обстрела указанных областей. Больше всего подверглась обстрелам Сумская область - 110. Черниговская - 29, Харьковская - 23", - сообщила замминистра.
По ее словам, кроме обстрелов мирного населения, враг артиллерийскими и авиационными ударами пытается постоянно держать в напряжении украинские войска в приграничных областях и не допустить их задействования на других направлениях