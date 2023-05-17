Россия согласится продлить зерновое соглашение - Bloomberg

Зерновое соглашение, позволяющее Украине экспортировать урожай из трех ключевых портов через Черное море, будет продолжено. Об этом Bloomberg сообщили турецкие чиновники на условиях анонимности, сообщает Экономическая правда.

По словам источников, Россия пока соглашается остаться в соглашении.

Соглашение, заключенное при посредничестве Турции и ООН, сохранит открытым большой торговый путь и увеличит мировые поставки продовольствия.

Россия пригрозила выйти из соглашения, если препятствия для поставок собственного урожая и удобрений не будут устранены.

Напоминаем, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия шантажирует мир срывом черноморского зернового соглашения и делает вид, что проигрывает от его действия, а на самом деле экспорт зерна из РФ вырос вдвое.