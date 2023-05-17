В Британии ответили, планируют ли передавать Украине свои истребители

В Минобороны Британии не собираются передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon. Но Лондон готов помогать с обучением украинских пилотов в долгосрочной перспективе, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса во время пресс-конференции в Рейкьявике.

"Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором" , - заявил Уоллес.

Британия будет обучать пилотов и работать над F-16 для Украины

Ранее стало известно, что Британия уже этим летом начнет обучать украинских пилотов.

Напомним, при этом премьер-министр Британии Риши Сунак договорился со своим нидерландским коллегой Марком Рютте по созданию коалиции по закупке F-16 для Украины.

Сама же Британия неоднократно исключала возможность передачи Украине своих истребителей. Как объясняют в Лондоне, они могут принять такое решение, но при уходе российских войск с оккупированных территорий. То есть фактически после победы Украины в войне.