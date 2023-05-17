Парламент Эстонии принял заявление в поддержку членства Украины в НАТО

Парламент Эстонии на заседании в среду, 17 мая, проголосовал за заявление в поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении парламента.

Как сообщается, решение поддержали 92 депутата из 101.

"Вместе с другими балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО и считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля" , — говорится в заявлении.

Согласно документу, вступление Украины в НАТО — единственный путь к гарантированию основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Парламент Эстонии заявил о необходимости сформулировать на саммите в Вильнюсе конкретные и однозначные шаги, необходимые для быстрой интеграции Украины с НАТО и предоставить приглашение присоединиться к Альянсу.