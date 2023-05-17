Сийярто: Венгрия будет блокировать помощь ЕС Украине и санкции против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил блокирование очередного транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который финансирует государствам-членам военное оборудование, передаваемое Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает HVG.hu.

Министр, который находится в Вене, провел 16-минутный брифинг на своей странице в Facebook о событиях, связанных с российско-украинской войной.

Сийярто долго критиковал санкции и охарактеризовал политиков ЕС как больных "военным психозом", из-за чего во многих случаях в принятии решений "отсутствует здравый смысл".

Еще одним объектом критики Сийярто была Украина. Он резюмировал "враждебные действия" украинского правительства в отношении Венгрии так: прекращение работы закарпатских венгерских школ; OTP Bank был внесен украинцами в список международных спонсоров войны; информация о том, что президент Украины якобы рассматривал возможность подрыва нефтепровода "Дружба".

"Пока украинцы не исключат OTP из списка международных спонсоров войны, Венгрия, очевидно, не может участвовать в решении относительно Европейского фонда мира и санкций" , – заявил Сийярто.

Этим глава МИД подтвердил информацию о том, что венгерское правительство блокирует выплаты из фонда мира, а также дал понять, что все это происходит исключительно через OTP Bank.

На прошлой неделе Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины объявило, что внесло OTP Bank – крупнейший венгерский банк – в список спонсоров войны из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в РФ и фактического признания так называемых "ДНР"/"ЛНР".

В банке не согласились с утверждениями и заявили, что сократили присутствие в России и ищут возможности выхода с российского рынка.

Сийярто ранее заявлял, что из-за внесения Украиной венгерского банка OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту "будет очень трудно" договориться с ЕС о новых санкциях против России.