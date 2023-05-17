ВАКС признал задержание Князева законным

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении жалобы защиты экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ЦПК, пресс-служба ВАКС.

Задержание Князева детективами НАБУ признано законным.

В ВАКС отмечают, что решение суда обжалованию не подлежит. Полный текст определения будет объявлен 19 мая 2023 года.

В четверг 18 мая Высший совет правосудия рассмотрит представление САП о предоставлении разрешения на содержание под стражей Князева.

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