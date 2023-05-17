Данилов: Оружие является лучшим методом дипломатического общения с Россией

Оружие является лучшим методом дипломатии в отношениях с Россией. Для завершения войны агрессор должен покинуть территорию Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter-аккаунт секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Хочу напомнить отдельным международным политическим деятелям: в отношениях с Москвой оружие является лучшим методом дипломатического общения. Никакого другого языка преступная группировка убийц и насильников не понимает" , - заявил Данилов.

Как отметил секретарь СНБО, справедливость будет только тогда, когда Российская Федерация сложит оружие и покинет территорию Украины.

Напомним, по словам Данилова, войну в Украине, возможно, удастся завершить к началу зимы, однако контрнаступлений может быть несколько.

Между тем, как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в ВСУ тщательно готовятся к предстоящему контрнаступлению и начнут его тогда, когда для этого будет "подходящее время", чтобы "продемонстрировать успех".