Кулеба провел встречу со спецпредставителем Китая: что обсудили

16-17 мая с визитом в Украине находился специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, который 10 лет был послом КНР в России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что поездка состоялась во исполнение договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и председателя Китая Си Цзиньпина 26 апреля.

В ходе визита Ли встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Украины и Китая как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, а также пути прекращения российской агрессии.

Кулеба подробно проинформировал спецпредставителя правительства КНР о принципах восстановления устойчивого и справедливого мира на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что Украина не принимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю ее территорий или замораживание конфликта.

Министр отметил важность участия Китая в реализации Формулы мира Президента Украины, Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных международных усилиях.

Стороны отдельно обсудили долгосрочную перспективу развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем и договорились наращивать диалог по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня.

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