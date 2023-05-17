Вечерня сводка Генштаба: за сутки более 20 боестолкновений

За последние сутки между защитниками Украины и российскими оккупантами произошло 25 боестолкновений. Основные усилия россиян сосредоточены на восточных направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 17 мая.

В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по Бахмуту и Херсону с применением ЗРК С-300. Кроме того, нанес 32 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Хотиевка Черниговской области; Нововасиловка, Комаровка, Волфин Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Эти сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар вблизи Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись н.п. Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского. Нанес авиационные удары в районах Бахмута и Курдюмовки. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Северное, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах н.п. Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первое и Первомайское, совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время, враг нанес авиационный удар по Красногоровке и совершил обстрелы н.п. Марьинка, Прасковьевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки и обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по н.п. Новополье Донецкой области и Малой Токмачке на Запорожье. Вместе с тем, совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Красный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизоміс, Широкая балка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых 5 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Кроме того, в течение этих суток, наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 2 состава боеприпасов, 2 состава горюче-смазочных материалов, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных вражеских цели.